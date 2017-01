Clima, il livello dei mari salirà per mille anni anche fermando i gas serra

Anche se un giorno l'uomo riuscirà ad azzerare le emissioni di gas serra, il livello dei mari continuerà a salire per i successivi mille anni. E' quanto emerge da uno studio del Mit (Massachusetts Institute of Technology), che ha analizzato la concentrazione nell'aria sia di CO2 sia di composti che permangono solo per alcuni anni o decenni in atmosfera come metano, clorofluorocarburi o idrofluorocarburi. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.