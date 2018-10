Clima, il 2018 è l'anno più caldo per l'Italia dal 1800

Il 2018 (dati fino al 30 settembre) è l'anno più bollente per l'Italia dal 1800, quando sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,53 gradi rispetto alla media. E' quanto si legge in un dossier Isac-Cnr relativo alle temperature registrate nei primi nove mesi dell'anno. "Da segnalare - precisa il climatologo Michele Brunetti - in particolare aprile, che ha fatto segnare il record", per questo mese, più caldo in assoluto.