Clima, deserto a Roma e Venezia sott'acqua: le "città surreali" nei disegni del Wwf

Le più famose città italiane trasformate in paesaggi apocalittici a causa dei cambiamenti climatici : Roma e Milano desertificate e inospitali, Pisa e Venezia sommerse dai mari. Sono questi i soggetti delle illustrazioni provocatorie diffuse dal Wwf in vista della Cop21 di Parigi , al via dal 30 novembre, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla minaccia rappresentata da inquinamento e riscaldamento globale .

Accanto alle immagini delle Città surreali, l'organizzazione ha fatto realizzare anche due vignette sul futuro che rischiamo di lasciare ai nostri figli se non si ridurranno le emissioni di gas serra.



Galletti: "Italia punta a un limite di 1,5 gradi" - "L'Italia chiederà più ambizione nell'accordo di Parigi e non si accontenterà del limite dei due gradi di aumento medio della temperatura globale per salvare il pianeta dal riscaldamento globale, ma punterà alla soglia di 1,5 gradi". Ad affermarlo è il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti alla Camera. Le Nazioni Unite hanno annunciato che la conferenza comincerà domenica 29 novembre, mentre la cerimonia inaugurale ufficiale alla presenza dei capi di stato e di governo si svolgerà, come da programma, il giorno successivo.