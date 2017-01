Clima, cento tonnellate di iceberg nel cuore di Parigi per dire "no" al global warming

Cento tonnellate di iceberg della Groenlandia nel cuore di Parigi per sensibilizzare i cittadini sulla minaccia rappresentata da global warming e cambiamenti climatici . E' l'installazione provocatoria realizzata dall'artista danese Olafur Eliasson in occasione della Cop21, la conferenza internazionale Onu sul clima inaugurata il 30 novembre . Dodici enormi blocchi di ghiaccio artico sono stati portati nella piazza del Pantheon, sulla "rive gauche" della capitale francese.

I blocchi sono stati trasportati all'interno di container refrigerati e resteranno in Place du Pantheon fino a quando il ghiaccio non si scioglierà. A quel punto l'acqua invaderà la piazza e le vie circostanti, creando disagio ai cittadini di Parigi. Guai a parlare di inconveniente però, fa tutto parte del disegno di Eliasson: "In questo modo le persone apriranno gli occhi sugli effetti provocati dal riscaldamento globale, compreso lo scioglimento dei ghiacciai artici".



L'installazione intitolata Ice Watch è stata concepita con il supporto del geologo danese Minik Rosing e dell'organizzazione inglese no profit Julie's Bicycle, da sempre impegnati nel creare un dialogo tra arte e ambiente.