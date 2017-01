Clima, Ban Ki-moon: "Accordo Parigi diventi operativo al più presto"

Oltre 165 Paesi sono riuniti alla sede delle Nazioni Unite a New York per firmare l'accordo sul clima raggiunto a dicembre a Parigi. Il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon ha esortato tutti gli Stati a "muoversi rapidamente per unirsi all'accordo a livello nazionale in modo che possa diventare operativo il più presto possibile". La cerimonia, a cui in rappresentanza dell'Italia partecipa il premier Matteo Renzi, giunge nell'Earth day.