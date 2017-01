Clima, al vertice in Rwanda accordo su limitazione gas serra HFC

I rappresentanti di circa 150 Paesi riuniti a Kigali, in Rwanda, hanno concordato, nell'ambito della lotta al surriscaldamento globale, di limitare l'uso degli HFC (idrofluorocarburi ), gas serra utilizzati nei freezer e nei condizionatori d'aria. L'accordo impegna i Paesi industrializzati a ridurre, a partire dal 2019, l'uso degli HFC. Oltre 100 paesi in via di sviluppo, inclusa la Cina, seguiranno entro il 2024, e un piccolo gruppo nel 2028.