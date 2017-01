Un altro anno, un altro record - Il rapporto definitivo sarà pubblicato all'inizio del 2017. "Un altro anno. Un altro record - ha commentato il segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale, Petteri Taalas -. Le alte temperature che abbiamo visto nel 2015 si avviano ad essere superate nel 2016. Il calore supplementare del potente El Nino è sparito. Il caldo dal riscaldamento globale continuerà".



Tre gradi sopra la media nelle regioni artiche - "In parti della Russia Artica, le temperature sono dai 6 ai 7 gradi sopra la media di lungo periodo - ha aggiunto Talaas -. Molte altre regioni artiche e sub-artiche in Russia, Alaska e nel nordovest del Canada erano almeno 3 gradi sopra la media. Eravamo abituati a misurare le temperature da record in frazioni di gradi, ma questa è un'altra cosa".



Aumenta la frequenza e l'impatto degli eventi estremi - Per Talaas "a causa del cambiamento climatico, la frequenza e l'impatto degli eventi estremi sono aumentati. Le ondate di calore e le inondazioni che una volta avvenivano una volta a generazione, stanno diventando più regolari. L'aumento del livello dei mari ha aumentato l'esposizione alle tempeste associate ai cicloni tropicali". La previsione per il 2016 è contenuta in un rapporto preliminare che la Wmo ha diffuso per la Conferenza Onu sul clima di Marrakech (Cop22).