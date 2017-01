Clima, 2014 l'anno più caldo dal 1891 Agenzia Gappone: +0,63° su XX secolo

16:22 - Il 2014 è stato l'anno più caldo dal 1891, secondo i dati dell'Agenzia meteorologica giapponese. Pur senza l'effetto di "El Nino", fenomeno meteorologico noto per riscaldare le acque degli oceani, la temperatura globale superficiale del pianeta si è elevata di 0,63 gradi oltre la media del XX secolo, il livello più alto in assoluto. Considerando il confronto con un periodo più lungo, il balzo è stato di circa 0,70 gradi per secolo.

La Jma è la prima delle quattro principali agenzie del pianeta a diffondere l'elaborazione dei dati sul riscaldamento globale relativo allo scorso anno.



Dagli altri tre enti, le americane Nasa e National Oceanic and Atmospheric Administration e la britannica Hadley Center, ci si aspetta, pur se con leggere differenza per l'esame delle temperature, una conferma generale sul preoccupante trend verso l'alto delle temperature durante l'ultimo secolo.



Il fenomeno è in atto dal 1891 e il 2014 è solo l'ultima tappa: tutti i 10 anni più caldi sono stati registrati dal 1998. Sempre secondo la Jma, nel 2014 la temperatura è risultata più alta di 0,27 gradi rispetto ai valori medi del periodo 1981-2010.



Gli altri tre colossi del settore rilasceranno a breve le loro elaborazioni confermando, nelle più che ragionevoli previsioni, che quello appena chiuso è stato il più caldo in assoluto.



Alcuni scienziati temono un ulteriore peggioramento a breve, molto prima delle attese. I forti alisei nel Pacifico hanno probabilmente avuto l'effetto frenante sulle temperature medie globali, consentendo all'oceano di immagazzinare più calore del previsto. Il loro indebolimento naturale, verosimile in un prossimo futuro, porterà al rilascio del calore a un passo più rapido.