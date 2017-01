Cina sprecona, 38 milioni di tonnellate di cereali finiscono in pattumiera

16:44 - Trentotto milioni di tonnellate di cereali, soprattutto riso e grano, vengono buttati ogni anno in Cina. Dati sconcertanti soprattutto se si pensa che a questa quantità di cibo sprecato fa da contraltare la sofferenza per fame dell'11,5 % della popolazione. I dati sono stati presentati dalla State Administration of Grain cinese.

Superati gli States - Per la prima volta la quantità di alimenti nelle pattumiere cinesi supera quella delle statunitensi. Eppure il Paese a stelle e strisce non è virtuoso. Nel 2012 secondo i dati della Environmental Protection Agency statunitense, gli americani hanno buttato un totale di 36,43 milioni di tonnellate di cibo. Tuttavia su base pro capite, un cinese crea ancora meno rifiuti rispetto a un americano. Questo ultimo valore potrebbe però essere destinato a cambiare conseguentemente alla crescita economica sempre maggiore della Cina.



Trend negativo - Già nel 2011, si era stimato che il 10% della produzione di grano della Cina - che al momento ammonta a circa 55 milioni di tonnellate - fosse stata persa in sprechi. I problemi non sono dovuti solo all'aumento della ricchezza della popolazione, ma anche alla mancanza di sistemi efficienti per lo stoccaggio e il trasporto del cibo in alcune zone agricole. Nel 2013, la State Administration of Grain cinese ha stimato la perdita di 16,53 milioni di tonnellate di grano ogni anno a causa di impianti di stoccaggio inadatti e di metodi di trasporto vulnerabili a parassiti, umidità e muffa.