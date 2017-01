Cina, nasce una fabbrica di cloni animali per combattere l'estinzione

Hu Xiaochun, amministratore delegato di Boyalife, ha dichiarato entusiasta che "stiamo percorrendo una strada che nessuno ha mai percorso". Ed effettivamente il progetto dell'azienda potrebbe segnare un cambiamento della società a livello globale. L'obiettivo della struttura è infatti quello di portare un "contributo importante" per salvare alcune specie animali in via d'estinzione.



Xiaochun è convinto che la fabbrica "cambierà le nostre vite e il nostro mondo". L'attività degli scienziati, infatti, si concentrerà sulla riproduzione di cavalli da corsa e cani antidroga e in grado di localizzare le vittime di disastri naturali.



Ma soprattutto, il presidente di Boyalife ha anche sostenuto che la sua azienda potrebbe essere un giorno la prima al mondo a riprodurre un panda gigante clonato. Se il tentativo dovesse riuscire si potrebbe risolvere il problema dell'estinzione di molte, se non tutte, le specie animali a rischio.



La fabbrica sarà attiva in Cina a partire dall'estate del 2016, nascerà nella regione di Tianjin e produrrà un milione di embrioni l'anno.



Per la costruzione della struttura, sponsorizzata dal governo cinese, è già stato firmato un accordo del valore di 200 milioni di yen con gli scienziati che dovranno garantire la clonazione.