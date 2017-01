Cime himalayane ripulite da oltre 15 tonnellate di rifiuti

12:53 - Tre mesi di raccolta sulle cime e gli "spazzini" scalatori hanno ripulito i monti himalayani K2 e Karakorum da 15 tonnellate di rifiuti. E' stata necessaria la collaborazione di 615 portatori per concludere le campagne di pulizia dell'associazione EvK2Cnr sotto la responsabilità di Maurizio Gallo.

Pulizia e sicurezza - Dai campi base sul ghiacciaio del Baltoro, i rifiuti sono stati portati a spalla o sugli animali fino al villaggio di Askoli dove si trova Earth, l'inceneritore ecologico installato nel 2007 da EvK2Cnr.



Maurizio Gallo spiega: "Dal 2006 EvK2Cnr promuove e gestisce campagne di pulizia dei ghiacciai. In questi nove anni abbiamo raccolto complessivamente 57 tonnellate di rifiuti. Quest'anno, grazie al supporto ricevuto ben 15.500 chilogrammi. Agenzie, trekker e alpinisti stanno prendendo coscienza di quanto sia importante mantenere puliti le montagne e i ghiacciai per non trasformarli in luoghi dell'orrore".