Care's - The ethical Chef Days: gastronomia nel rispetto della natura

Quattro giorni all'insegna della gastronomia sostenibile in Alta Val Badia, dal 17 al 20 gennaio 2016, grazie all'edizione zero di Care's - The ethical Chef Days, hanno portato sulle Dolomiti dell'Alto Adige gli chef più importanti al mondo insieme a vignaioli e professionisti della ristorazione. Al centro di tavole rotonde, master class e presentazioni c'era la cucina fondata sul rispetto della natura e dell'ambiente, contro gli sprechi e particolarmente attenta alle buone pratiche di riutilizzo delle materie prime e al riciclo delle risorse. L'iniziativa, nata dall'idea dello chef Norbert Niederkofler del ristorante stellato St. Hubertus (Hotel Rosa Alpina) e di Paolo Ferretti, titolare dell'agenzia di comunicazione Hmc di Bolzano, ha riscosso grande successo, attraverso degustazioni eccellenti, valorizzazione del territorio e prodotti di stagione.