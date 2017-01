Canada, un aereo "verde" per raggiungere le cascate del Niagara

Oltre 50 metri di salto e più di 160mila metri cubi di portata al minuto nei momenti di piena: sono i numeri di The Horseshoe, il lato canadese delle cascate del Niagara chiamato così per la sua forma a "ferro di cavallo" nel quale scorre un quinto dell'acqua dolce del mondo. Un "paradiso" incontaminato come pochi al mondo che da oggi può essere raggiunto dall'Italia viaggiando a impatto zero, grazie a un nuovo aereo "green" sviluppato da Air Canada per la rotta Milano-Toronto.