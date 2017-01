Cambiamenti climatici, per monitorare l'impatto sulla biodiversità arrivano le "cozze robot"

Hanno la forma, il colore e le dimensioni delle cozze, ma in realtà sono robot pensati per studiare l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità . Progettati dallo scienziato Brian Helmuth della Northeastern University di Boston , i dispositivi hi-tech sono stati inseriti in banchi di mitili in tutti gli oceani del pianeta e negli ultimi 18 anni hanno registrato costantemente la temperatura esterna e quella delle acque attraverso sensori in miniatura.

La missione: salvare gli ecosistemi marini - Con le registrazione della temperatura interna delle cozze robotiche, che è data dalla temperatura dell'aria o dell'acqua esterna e dalle radiazioni solari assorbite, i ricercatori hanno dato vita a un database, descritto sulla rivista Nature, che copre un arco di quasi due decenni. Questa mole di dati, spiegano, "consente di individuare aree con un riscaldamento insolito, intervenire per limitare i danni agli ecosistemi marini, sviluppare strategie per prevenire l'estinzione di determinate specie, correre ai ripari in caso di erosione e acidificazione delle acque".



Cozze come barometri dei cambiamenti climatici - Incollato alla roccia tra un banco di cozze, il robot "consente di collegare le nostre osservazioni sul campo con l'impatto fisiologico del cambiamento climatico su questi animali ecologicamente ed economicamente importanti", spiega Helmuth. Le cozze, spiega, agiscono come un barometro dei cambiamenti climatici, perché per prosperare fanno affidamento su fonti esterne di calore come la temperatura dell'aria e l'esposizione al sole.