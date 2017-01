California, l'albero di Natale si adotta

15:08 - L'idea per un Natale più ecocompatibile arriva dalla California. L'azienda Living Christmas permette di noleggiare per le feste una pianta viva, trasportata in un grande vaso, pronta per essere addobbata e poi restituita al termine della stagione. Inoltre, se ci si affeziona a un albero l'anno successivo si può affittare lo stesso.

Le soluzioni green per gli alberi - Anche gli alberi finti hanno un'importante impronta di carbonio: secondo il New York Times, un albero finto dovrebbe essere utilizzato più di 20 volte per essere più "verde" rispetto a un albero vero che viene tagliato ogni anno.



In Italia, ci sono già alcuni vivai e alcune aziende di smaltimento dei rifiuti che consentono di restituire la pianta dopo le feste natalizie. Un'azienda californiana offre un servizio simile ma con un vantaggio in più: la possibilità di avere lo stesso albero l'anno successivo.



Piante "di compagnia" - A fine stagione gli alberi vengono raccolti e ospitati e fatti crescere in un'area industriale dismessa. E' possibile poi contrassegnare una pianta e scegliere sempre la stessa ogni anno, basta ricordare che sono in fase di crescita.



Se gli alberi diventano troppo grandi o non adatti per essere noleggiati, vengono donati a progetti di rimboschimento. Inoltre, per ridurre al minimo l'impatto dei viaggi per le consegne, la ditta consegna 20 o 30 alberi alla volta riducendo le emissioni tossiche derivate dal trasporto.