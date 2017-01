Calcio, l'Arsenal passa all'energia rinnovabile: l'Emirates Stadium sarà alimentato dal sole

La squadra di calcio dell'Arsenal vuole passare all'energia rinnovabile per alimentare l'Emirates Stadium e tutti i suoi uffici e impianti. La società londinese ha infatti firmato un accordo con un'azienda attiva nel settore dell'energia solare, che a breve soddisferà al 100% il fabbisogno energetico degli immobili societari . L'obiettivo è quello di ridurre i costi, le emissioni e gli sprechi.

Energia pulita anche per i tifosi - La svolta ambientalista del team inglese coinvolgerà anche i tifosi, ai quali lo sponsor Octopus Energy offre un contratto per rifornirsi in casa della stessa energia "verde" usata dalla società all'Emirates Stadium. Nel contratto sono compresi inoltre gadget ufficiali dell'Arsenal e un tour dello stadio.