4 marzo 2015 Caffè, da una ricerca italiana arriva la prima capsula compostabile al 100% Dopo l'utilizzo, il "contenitore" realizzato in bio-plastica di ultima generazione è destinato a trasformarsi in anidride carbonica, acqua e compost Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:44 - Una cialda di caffè espresso biodegradabile che viene smaltita come rifiuto umido subito dopo l'utilizzo. E' il risultato di un progetto di ricerca durato cinque anni e condotto da Lavazza e Novamont, in collaborazione con il Politecnico di Torino. Si tratta della prima capsula compostabile al 100%, realizzata in Mater-Bi di terza generazione, una bio-plastica che può essere completamente riciclata, così come i fondi di caffè.

Un brevetto tutto italiano - 7 grammi di caffè in un "contenitore" destinato a trasformarsi, dopo l'uso, in anidride carbonica, acqua e compost. Si tratta di un progetto "rivoluzionario" in termini di biosostenibilità che ha richiesto cinque anni di ricerca per reggere a una pressione di otto atmosfere e a una temperatura di 90 gradi. La capsula al 100% compostabile potrà essere "provata" durante Expo e sarà disponibile sul mercato a partire dal 2016.



Da "rifiuto" a opportunità economica - La capsula consente di mettere in moto un processo economico del tutto innovativo: quello che era considerato semplicemente un rifiuto (i fondi del caffè) nel nuovo ciclo diventa una potenziale risorsa. "Al mondo sei milioni di tonnellate di fondi di caffè restano inutilizzati", hanno spiegato i ricercatori del Politecnico. "È un peccato, perché il caffè è un materiale naturale, ricco di cellulosa, grassi. Le sue potenzialità di riciclo sono molte".