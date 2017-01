Cacao, ecco quanto costa all'ambiente

15:40 - La possibile "carestia" da cioccolato prevista per il 2030 ha gettato nello sconforto i buongustai di tutto il globo. Ma la probabile carenza del cacao, dovuta a cambiamenti climatici, può avere anche un'altra lettura e spingere a riflettere quanto la golosa pianta impatti lei stessa sul pianeta. E, quindi, in parte sia causa del suo male. In quanto causa deforestazione e questa, a sua volta, incide, sul riscaldamento globale.

Tra le cause della deforestazione - Negli ultimi cinquant'anni, la coltivazione del cacao ha portato a una deforestazione su larga scala. In numeri: 15 milioni di ettari di foresta tropicale, di cui due milioni in Costa D'Avorio, 1,5 milioni in Ghana e oltre un milione in Indonesia.



L'attuale produzione di cacao si estende per dieci milioni di ettari, un'area grande quanto il Portogallo. La richiesta crescente a livello globale di cacao, che si espande annualmente dell'1-2%, induce l'industria a coltivazioni sempre più intensive.