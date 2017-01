Binari "verdi", l'aria della metro di Torino è la più pulita del mondo

L'aria della metropolitana di Torino, sia sui treni che nelle stazioni, è la più pulita del mondo. A rivelarlo è uno studio effettuato dall'Università degli Studi di Napoli, che "incorona" il capoluogo piemontese come esempio "verde" per la mobilità cittadina. Il "merito" è degli pneumatici in gomma, che producono meno emissioni delle tradizionali ruote in ferro, e della presenza del tunnel di banchina, che isola i binari dalla stazione.