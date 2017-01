Bilancio "sostenibile": aumentano le aziende amiche dell'ambiente

"Il bilancio di sostenibilità è uno strumento che dimostra in che modo le aziende creano e distribuiscono valore, non solo ad azionisti e investitori, ma anche nella comunità e sul territorio", ha spiegato Patrizia Rutigliano, direttore relazioni istituzionali e comunicazione Snam. "Cosa significa operare in maniera socialmente responsabile? Significa occuparsi delle proprie persone, del sociale e significa prendersi cura dell'ambiente, operare in modo trasparente", ha aggiunto.



L'azienda, premiata nel 2014 con l'Oscar di bilancio nella categoria Società e imprese quotate, investe circa 1,3 miliardi di euro all'anno, offrendo oppurtunità di lavoro a un migliaio di aziende, 600 delle quali sono piccole e medie imprese. "Il 96% dei nostri lavoratori - precisa la Rutigliano - è impiegato a tempo indeterminato e nel 2014 abbiamo distribuito oltre il 90% di questo lavoro in Italia".



Un orto nella Rete - Generare valore condiviso si traduce in inziative come "Un orto nella Rete", un progetto di agricoltura sociale che Snam ha sviluppato nella provincia di Arezzo. Qui persone socialmente svantaggiate coltivano terreni nei pressi dell'impiante di compressione di gas naturale per ortaggi che verranno serviti nelle mense scolastiche.



Rispetto dell'ambiente - Particolare attenzione va infine alla salvaguardia ambientale, dove l'impegno di Snam si concretizza in molti ambiti. nel 2014 sono stati realizzati 78 chilometri di ripristino ambientale, 1.050 chilometri di monitoraggi, 124 chilometri di cure colturali e 16 chilometri di rimboschimento. Un arricchimento per i territori coinvolti, ma anche per l'intera comunità.