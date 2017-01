Bici a passo di treno: in Italia le piste ciclabili saranno "parallele" alle ferrovie

In Italia è stato dato il via a progetti per percorsi ciclopedonali protetti paralleli alle linee ferroviarie, con tanto di aree dedicate al transito e alla sosta delle biciclette per una mobilità ecosostenibile. L'iniziativa di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) punta a una "integrazione fra treno e bici" nei nodi urbani di Roma e Milano. In prossimità delle stazioni saranno inoltre predisposte delle aree per il parcheggio dei cicli.

A Roma - Nell'area urbana di Roma - spiega Rfi - sono stati individuati percorsi, adiacenti alle linee ferroviarie e nelle aree in prossimità delle stazioni, da poter riconvertire in strade per ciclisti: le nuove piste ciclabili collegheranno Roma Tiburtina a San Lorenzo, Torricola all'Appia Antica, Parco Monte Ciocci a Roma San Pietro (FL3) e Serenissima a La Rustica (FL2). Inoltre in alcune stazioni della capitale sono stati realizzati diversi parcheggi con rastrelliere per biciclette (Roma Nomentana, Nuovo Salario, Prenestina, La Rustica Città, La Rustica Uir, Bagni di Tivoli e Tivoli).



A Milano - Nell'area urbana di Milano sono stati individuati possibili percorsi da riqualificare in piste ciclabili, tra cui Milano Rogoredo-Poasco, Milano Rogoredo-bivio Porta Romana, bivio Porta Romana-cavalcavia Buccari, Milano San Cristoforo-Porta Genova, cavalcavia Via Breda-Via Marche, Milano Greco Pirelli-cavalcavia Sesto San Giovanni.



Infine parcheggi per biciclette sono stati recentemente realizzati nelle stazioni di Lugo (Emilia Romagna) e Molfetta (Puglia).