Barriere coralline a rischio: per salvarle si "spareranno" gas nella stratosfera

Per salvare le barriere coralline e gli ecosistemi marini è necessario andare oltre la sola riduzione di CO2. A rivelarlo è uno studio internazionale pubblicato su Nature Climate Change, che vede alla geoingegneria come possibile "freno" agli effetti prodotti dai cambiamenti climatici. I ricercatori hanno illustrato una tecnica chiamata Solar Radiation Management, che consiste nell'iniettare gas nella stratosfera per formare particelle microscopiche in grado di riflettere parte dei raggi solari e limitare l'aumento delle temperature superficiali dei mari.