Bandiere Blu 2015, 280 le spiagge italiane premiate: Liguria "regina" del mare pulito

I criteri guida per l'assegnazione delle Bandiere Blu vanno "dall'assoluta validità delle acque di balneazione" (devono avere una qualità "eccellente") all'efficienza della depurazione, dalla raccolta differenziata alle aree pedonali, piste ciclabili e spazi verdi, fino alla dotazione di tutti i servizi sulle spiagge.



Il resto della classifica - La classifica del mare pulito in Italia vede al quarto posto la Campania, che arriva a 14 bandiere blu grazie anche a un nuovo ingresso. Stesso discorso per la Puglia con 11 lidi. L'Emilia Romagna rimane a quota 9, l'Abruzzo perde due "pezzi" e arriva ad 8 come Veneto (con un nuovo ingresso), Lazio e Sardegna (due nuovi acquisti). La Sicilia scende a 5 bandiere, avendo perso Ragusa e Marsala. Seguono la Calabria con 4, il Molise con 3, il Friuli Venezia Giulia con due e la Basilicata con un solo sito costiero. Il 2015 ha registrato un deciso incremento per i laghi: una bandiera per la Lombardia, due per il Piemonte, che ne riconquista una, e ben cinque per il Trentino Alto Adige.



Boom di nuovi ingressi - Le località "premiate" con il riconoscimento di bandiera blu sono in aumento rispetto all'edizione precendente, per un totale di sette comuni in più: undici nuovi ingressi e quattro "uscite". A conquistare il vessillo sono: Capaccio (Campania), Terracina (Lazio), Borghetto S.Spirito, Taggia e S.Margherita Ligure (Liguria), Cannobio (Piemonte), Castellaneta (Puglia), Castelsardo e Sorso (Sardegna), Tusa (Sicilia), Rosolina (Veneto). Perdono il titolo invece Silvi (Abruzzo), Rocca S. Giovanni (Abruzzo), Ragusa e Marsala (Sicilia).



Un incentivo per il turismo - "Anche per il 2015 possiamo annunciare con soddisfazione un aumento di Bandiere Blu, un incremento costante che dimostra, nonostante le ridotte risorse economiche, la volontà di tanti comuni di non mettere al secondo posto l'attenzione per l'ambiente", afferma Claudio Mazza, presidente della Fee Italia. Le Bandiere Blu sono un punto di forza per i comuni: secondo una ricerca interuniversitaria realizzata dagli atenei di Urbino e di Perugia infatti "il 94% delle località registra vantaggi per il rafforzamento dell'immagine" e "l'88% ha riscontrato un aumento di soddisfazione da parte dei turisti".