Autostrade elettrificate, presto i camion viaggeranno a impatto zero

Arriveranno presto anche in Italia le autostrade elettrificate a impatto zero. L'obiettivo è quello di creare un sistema di trasporto sostenibile, e dopo le sperimentazioni in Svezia, Germania e California, la A35 Brebemi, che collega Brescia a Milano, sarà la nuova tappa di sperimentazione per i mezzi pesanti. Verranno installate le prime linee aeree di corrente tra i caselli di Romano di Lombardia e Calcio, distanti circa 6,5 km, e serviranno come test. I veicoli coinvolti nel progetto saranno dotati di motore elettrico alimentato attraverso un pantografo, come i tram urbani.