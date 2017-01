La maglia green si fa col cacao

16:02 - La tee ecologica diventa golosa grazie agli “inchiostri” commestibili di Altriluoghi. Il brand ha presentato la nuova collezione in occasione della fiera della moda “etica” “So critical so fashion”. Dopo le stampe realizzate con spinaci e carote, sono arrivate anche quelle per gli amanti del cioccolato. Queste speciali tinte mantengono l'odore della materia prima utilizzata.

Cotone bio - Il cotone utilizzato non è sbiancato e mantiene la colorazione naturale avorio. Il tessuto è organico e proviene dal commercio equosolidale. Gli ideatori hanno spiegato a Tgcom24: “La tintura viene effettuata a livello casalingo. I diversi alimenti vengono scaldati con pentolini sui fornelli di casa. Un po' come quando si preparano le conserve”.



Cacao “concettuale” - Inoltre, gli stilisti di Altriluoghi hanno aggiunto: “Con questa nuova linea realizzata con cacao puro, abbiamo creato un prodotto con un posizionamento più alto nel mercato. Sia perché la materia prima è più costosa, sia per il concetto che sta dietro alla fantasia”. Le stampe, infatti, sono più sofisticate e meno didascaliche rispetto alle serie precedenti. Non c'è più la scritta che indica il materiale ma la fantasia è un incrocio tra la forma di una tavoletta di cioccolato e gli elementi delle fantasie a pattern come il pied de poule e il principe di Galles. La stampa è manuale e viene effettuata con un telaio serigrafico.