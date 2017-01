Il riciclo si impara al museo

18:41 - Creare una nuova consapevolezza sull'impatto ambientale, ma anche economico e sociale, di un prodotto, per imparare a differenziare, riciclare e gestire meglio i rifiuti. E' questo l'obiettivo di "Cosa nasce cosa", l'esposizione interattiva del Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano.

Italiani a metà strada in Europa - Il direttore generale del museo, Fiorenzo Galli, ha spiegato: "Se tutti vivessero come gli italiani, sarebbero necessari 2,7 pianeti". Galli ha sottolineato l'importanza di "maturare una diffusa consapevolezza di dover ricominciare a fare i conti con la natura".



La nuova sezione interattiva del museo consentirà al visitatore di conoscere il ciclo di vita dei prodotti attraverso cinque aree dedicate a progettazione, produzione, distribuzione, uso e dismissione.



Pippo Ranci, presidente del consiglio di sorveglianza di A2a, ha aggiunto: "E' fondamentale la diffusione di una cultura della corretta gestione delle risorse, soprattutto tra le nuove generazioni".



L'unica strada percorribile oggi quella "della riduzione dei rifiuti, accompagnata dal miglioramento della capacità di gestione e riciclo. L'Italia in Europa è a metà strada tra i Paesi migliori, che riescono a non buttare nulla in discarica, e quelli peggiori, che invece buttano tutto".