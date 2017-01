Tra un anno arriva la Formula E

14:28 - Tra un anno esatto la rivoluzione elettrica farà il suo debutto anche nelle competizioni automobilistiche. La Fia (Fédération Internationale de l'Automobile) che è il massimo organo di gestione degli sport su quattro ruote ha infatti presentato in tutti i suoi dettagli la prossima stagione della Formula E che debutterà appunto nel settembre 2014.

Dentro le città - Già quest'anno, però, ci saranno gare dimostrative ma il Campionato vero e proprio - che prevede la partecipazione di 10 team e 20 piloti - scatterà tra 12 mesi sui circuiti cittadini ricavati a Berlino, Bangkok, Pechino, Buenos Aires, Londra, Los Angeles, Miami, Putrajaya (Malesia), Rio de Janeiro e Roma. I percorsi avranno una lunghezza compresa tra 2,2 e 3 chilometri e offriranno i dovuti livelli di sicurezza. Le caratteristiche delle piste cittadine privilegeranno le accelerazioni piuttosto che le velocità di punta, proprio in funzione delle caratteristiche delle monoposto 100% elettriche.



Pit stop "integrale" - Le vetture di Formula E sono di un unico tipo denominato Spark-Renault SRT_01E. Altra differenza sostanziale saranno i pit stop: non verranno sostituite le gomme ma l'intero veicolo. Per consentire gare di sufficiente durata ogni team avrà infatti a disposizione quattro monoposto, due per pilota, in modo da garantire il "pieno" di energia elettrica. La Fia ha comunicato che il pilota dovrà fermarsi per parcheggiare la propria monoposto e poi correre a piedi per 100 metri per raggiungere quella con le batterie cariche.



Sistemi di ricarica wireless - Non si potrà, evidentemente, rabboccare di corrente le batterie (sarebbe impossibile anche con i sistemi di ricarica rapida più potenti) ma la Qualcomm - partner del Campionato - mostrerà le potenzialità dei suoi sistemi di ricarica wireless per rifornire di energia le safety car, che saranno naturalmente elettriche.