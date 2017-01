Troppe balene muoiono in incidenti con navi

foto Afp Correlati Gli squali sono alleati della barriera corallina

Il Tirreno è un mare di plastica balene muore a causa della collisione contro una nave mentre, secondo alcuni studi, più del 6% dei cetacei foto-identificati presenta dei segni di mutilazione dovuti all'impatto con mezzi in navigazione. Un problema che, nel Mediterraneo, si concentra in particolare nell'area del Santuario dei Cetacei. Il 20% dellemuore a causa della collisione contro una nave mentre, secondo alcuni studi, più del 6% dei cetacei foto-identificati presenta dei segni di mutilazione dovuti all'impatto con mezzi in navigazione. Un problema che, nel, si concentra in particolare nell'area del

Un incontro per riflettere - Per sensibilizzare le compagnie di navigazione e i diportisti sulle conseguenze in termini di sicurezza a bordo e sugli aspetti ambientali di questa emergenza, il Santuario Pelagos e l'Accordo sulla Conservazione dei Cetacei nel Mar Nero, nel Mediterraneo e nella Zona Atlantica Contigua (Accobams) hanno fissato un incontro il 26 settembre nell'ambito del Monaco Boat Show.



Localizzare le balene per salvarle - Sarà presentato Recept, un innovativo sistema di localizzazione delle balene in tempo reale, con la presenza di specialisti dei cetacei nel Mediterraneo, testimonianze di comandanti che hanno vissuto delle collisioni e compagnie di navigazione già dotate di questo strumento tecnologico.