Il riciclo illegale è un business da 7 miliardi

Paesi in via di sviluppo come discariche - Secondo il rapporto, il 25% delle spedizioni di rifiuti inviate dall'Ue ai Paesi in via di sviluppo di Africa e Asia in violazione delle normative internazionali.



Allo stesso modo, l'illegalità dell'esportazione riguarda anche un'ingente quantità di beni contraffatti o pericolosi che arrivano in Europa, prodotti attraverso il riciclo illegale. In Italia, le stime sulla contraffazione parlano di "un giro di circa 7 miliardi, con minori entrate fiscali per 1,7 miliardi e una perdita di 110 mila posti di lavoro".



Tra i settori più colpiti, abbigliamento e accessori, pirateria informatica e agroalimentare. Nel 73% dei casi i beni sequestrati sono di origine cinese.



Possibili soluzioni - Per contrastare questo problema, oltre all'aiuto del marchio di qualità ambientale volontario "rifiuti km 0", è stata proposta la predisposizione di "ulteriori incentivi per riciclatori e produttori e una maggiore cooperazione tra produttori, distributori, consumatori, riciclatori". Tra le prospettive indicate, la promozione di un mercato dei prodotti riciclati made in Italy.

"Un settore strategico" - Gian Maria Fara, presidente dell'Eurispes, afferma: "L'uso di prodotti riciclati è diventato sempre più centrale e strategico. Non è azzardato ipotizzare che nel prossimo futuro assisteremo a una "guerra delle plastiche". Il miglioramento della gestione dei rifiuti può aprire nuovi mercati e creare posti di lavoro".



Per Enrico Bobbio, presidente Polieco, è necessario approfondire e "superare le discrasie di un modello di gestione nazionale che appare inefficace in termini di risultati economici e ambientali".