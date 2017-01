Lo stadio si fa con la bottiglietta

foto Afp Miniwiz Sustainable Energy Development. A riportarlo è il magazine In a Bottle. Uno stadio di calcio progettato utilizzando quasi unicamente materiali ottenuti dalle bottiglie di plastica riciclate: è la nuova frontiera del green, messa a punto a Taiwan dal team della. A riportarlo è il magazine

Pet e pula di riso - I progettisti hanno ideato una struttura a cielo aperto sospesa da due gru di 200 tonnellate, senza utilizzare alcuna trave in acciaio o calcestruzzo. Per assicurare la giusta resistenza, lo stadio in plastica riciclata combina speciali mattoni in poliuretano termoplastico, polietilene tereftalato e pula di riso riciclata. Altro punto di forza è l'uso di pannelli solari, per sfruttare l'energia naturale del sole.



La Miniwiz ha già firmato altri progetti architettonici sostenibili: come "EcoArk", il padiglione realizzato per il Taipei International Flora Exposition nel 2010, i cui muri hanno previsto l'utilizzo di 1.5 milioni di bottiglie di plastica riciclata, e il "Nike Area 13 pop-up stadium" realizzato a Beijing con tecnologie sostenibili.