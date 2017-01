Più farfalle con l'estate calda

foto Afp Correlati Che mondo sarebbe senza farfalle?

La coccinella protegge il raccolto Big Butterfly Count è stata organizzata dall'associazione Butterfly Conservation. In Gran Bretagna, la calda estate giova alla salute delle farfalle. Una nuova analisi condotta su tutto il territorio inglese fa tirare un sospiro di sollievo agli ambientalisti: contati un totale di 830mila insetti. L'indagine, chiamataè stata organizzata dall'associazione

Una partecipazione massiccia - E' stato invitato il pubblico a contare quante delle 21 specie comuni di farfalle, si possono vedere in 15 minuti nel periodo compreso tra il 20 luglio e l'11 agosto. Gli oltre 46mila volontari hanno individuato un numero di esemplari quattro volte maggiore rispetto al 2012, considerato l'anno peggiore per la specie.



Come riporta la Bbc, gli esperti sostengono che il caldo sostenuto nel corso dell'estate abbia fornito le condizioni perfette per riscontrare un vero e proprio boom di farfalle e falene.



Il direttore della Butterfly Conservation, Richard Fox, ha detto: "In parole povere, le farfalle sono creature a sangue freddo che si basano sul calore del sole per essere attive".



Ciò nonostante, Fox ha avvertito che il bel tempo non sarà sufficiente per "togliere dai guai" le farfalle: gli scienziati hanno infatti dimostrato che la perdita di habitat - e non i capricci del tempo - sono la causa del declino a lungo termine delle popolazioni di questi insetti.