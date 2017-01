Londra, un orso gigante per difendere l'Artico

Un orso da tre tonnellate fatto di materiali di riciclo: Aurora – questo il nome del bestione - ha sfilato per le vie di Londra accompagnata da circa 3mila attivisti legati a Greenpeace. La marcia pacifica si è diretta verso la sede della compagnia petrolifera Shell, in Belvedere Road.

“Siamo rimasti fuori dal quartier generale di Shell per un’ora – ha dichiarato alla Bbc una portavoce di Greenpeace – i nostri cartelli chiedono protezione per i territori artici. Non potevano avvicinarci ulteriormente perché c’è un’ingiunzione nei nostri confronti”. L’orso gigante contiene le firme di oltre 3 milioni di persone, unite nella protesta contro le trivellazioni che minacciano l’Artico.