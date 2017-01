Elettrodomestici da buttare? Ecco come

Ecodom fa sapere: "È fondamentale che nel nostro Paese aumenti la responsabilità individuale su un tema importante, ma molto spesso trascurato, come il trattamento degli elettrodomestici a fine vita. Con soli 4 chili pro capite annui di Raee raccolti e correttamente trattati, l’Italia si posiziona infatti solo al sedicesimo posto in Europa ed è lontanissima dagli obiettivi di raccolta stabiliti dalla nuova direttiva comunitaria sui Raee, pari a circa 12 kg/abitante annui (il triplo degli attuali) a partire dal 2019". Ecco le regole:

1. Non buttare mai i Raee nella spazzatura indifferenziata, non abbandonarli nell’ambiente, e non dimenticarli in casa.

2. Portarli alle isole ecologiche più vicine. I centri di raccolta, o isole ecologiche, sono strutture allestite dagli Enti Locali per la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuti (tra cui i Raee). Dai centri di raccolta i rifiuti vengono inviati a impianti di trattamento che garantiscono la salvaguardia dell’ambiente (evitando la dispersione di sostanze inquinanti) e il riciclo delle materie prime.

3. In caso di acquisto di un nuovo elettrodomestico, consegnare il vecchio al negoziante che è tenuto a ritirarlo gratuitamente. Dal giugno 2010, grazie all’entrata in vigore del cosiddetto decreto “Uno contro uno”, i rivenditori sono obbligati al ritiro gratuito dell’apparecchiatura elettrica / elettronica a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

4. Richiedere il ritiro a domicilio per i Raee ingombranti: si tratta di un servizio presente in molti comuni.

5. Ricordare che i Raee possono diventare risorse preziose con un corretto riciclo, mentre, se trattati in modo non corretto, possono essere dannosi per l’ambiente. Da un frigorifero, per esempio, si ottengono fino a 28 chili di ferro, 6 chili di plastica e oltre 3 chili tra rame e alluminio, ma lo stesso frigorifero contiene anche sostanze altamente inquinanti, come i CFC e gli HCFC, gas ozono-lesivi. Se abbandonato, quel frigorifero finirà probabilmente nelle mani di soggetti interessati soltanto a ricavarne le materie aventi valore economico, che non si preoccuperanno minimamente di recuperare in modo corretto le sostanze inquinanti.