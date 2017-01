Wwf, contadini per salvare l'orso marsicano

Nell’ambito del progetto Coop "Salva il tuo Pianeta" sono stati organizzati dei campi di volontariato per l’orso in Abruzzo, volti a recuperare alberi da frutto per la specie simbolo dell’Appennino Centrale. I maggiorenni possono partecipare gratuitamente. Grazie al contributo della Coop, infatti, il Wwf offre ai partecipanti alloggio, vitto, assistenza assicurazione e supporto tecnico con personale specializzato (potatori, boscaioli).I volontari saranno coinvolti anche in attività di supporto al progetto Life Arctos, per la sistemazione delle recinzioni a difesa delle attività di zootecnia e delle aree agricole. Inoltre verrà realizzata un'attività di controllo con delle speciali macchine fotografiche automatiche. Sarà così possibile verificare nel tempo se gli orsi individuano facilmente gli alberi da frutto per alimentarsi, rimanendo al sicuro sulle montagne.