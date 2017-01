Greenpeace, l'Artico si salva pedalando

foto Twitter Correlati Una ricetta salverà il tonno

Orsi polari in spiaggia a Ostia Greenpeace ha organizzato una manifestazione su scala globale. Con un imperativo: "Salvare l'Artico". Ci saranno eventi in più di 25 Paesi e in 75 città. In Italia, pedalate polari a Bari, Catania, Milano, Napoli, Roma e Verona. A Londra, un orso polare grande quanto un autobus a due piani camminerà trainato dalla gente per le strade del centro. Il 15 settembreha organizzato una manifestazione su scala globale. Con un imperativo: "Salvare l'Artico". Ci saranno eventi in più di 25 Paesi e in 75 città. In Italia, pedalate polari a Bari, Catania, Milano, Napoli, Roma e Verona. A Londra, un orso polare grande quanto un autobus a due piani camminerà trainato dalla gente per le strade del centro.

Orso gigante a Londra – Il gigante bianco con le sembianze di un orso polare si chiama "Aurora" ed è parte di una protesta che è in parte una performance. Il burattino sarà trainato da volontari per le strade della capitale del Regno Unito.



Gli appuntamenti italiani – Sulla pagina Facebook di Greenpeace si legge: "Le trivellazioni petrolifere guidate da Shell stanno per iniziare. Gli orsi polari rischiano di perdere la loro casa. Ferma con noi la corsa all'oro nero. Unisciti anche tu alla Pedalata Polare per salvare l'Artico".

In Italia sono sei le città partecipanti ecco la lista degli appuntamenti.

Bari

Inizio alle 10 in via Sparano. Alle 11 e 30 partirà la pedalata polare che si concluderà con un flashmob.

Catania

Alle 16 a piazza Stesicoro, via alla pedalata alle 18.

Milano

Dalle 10 ai giardini di Porta Venezia.

Napoli

Appuntamento al "Napoli bike festival" Roma Alle 10 presso piazza del Colosseo. Alle 11 e 30 si pedala.

Verona

Dalle 14 e 30 in via Roma. Anche una mostra fotografica dedicata all'Artico.