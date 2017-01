Cinema e ambiente, Italia al traino

foto Dal Web Correlati Cinema ecologico? Si può

Valeria Golino nuda per Greenpeace Green Cross Italia nel corso della presentazione dei dati del Centro studi Unioncamere "Green economy e green jobs nel cinema italiano" organizzato in occasione della consegna del Green drop award alla Mostra del cinema di Venezia. La produzione di ogni film emette circa 50 tonnellate di CO2 in atmosfera.

Ancora molto da fare - Per l'associazione ambientalista "anche nel cinema italiano stiamo assistendo a una svolta green anche se a strada da percorrere è ancora lunga. Infatti, favorire attraverso lo schermo, comportamenti ecosostenibili, porterebbe a importanti riduzioni di emissioni di CO2 nell'aria".



Secondo una stima "se 500 mila spettatori, influenzati dallo schermo, decidessero di ridurre anche solo dell'1% la propria produzione di CO2, si avrebbe un risparmio di 46 mila tonnellate di CO2 che non verrebbero immesse nell'atmosfera; l'equivalente di 46 milioni di metri quadri di boschi in più".



"Vogliamo incentivi per produzioni green" - Marco Gisotti, direttore del Green Drop Award, dichiara: "Almeno un quarto delle imprese rientra ormai nella green economy è ora che anche l'industria cinematografica vada in questa direzione. Proprio in queste ore viene depositata dal presidente della commissione Ambiente della Camera Ermete Realacci un'interrogazione ai ministri della Cultura e dell'Ambiente per chiedere incentivi anche per le produzioni cinematografiche green".



Mimmo Calopresti, presidente di giuria del premio Green drop award, spiega: "Nel cinema italiano si dovrebbe iniziare a lavorare con una mentalità che includa l'etica ambientale al suo interno. Bisognerebbe obbligare le produzioni a lavorare in maniera più rispettosa dell'ambiente".