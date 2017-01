Ingegneria naturalistica per salvare Venezia

foto Afp Correlati Moria di pesci a Venezia, è colpa delle alghe

Il gioiello eco si fa con i pali della laguna Life Vimine per la conservazione della zona lagunare nel comprensorio delle isole di Burano, Mazzorbo e Torcello e della Palude dei Laghi. Gli habitat unici della laguna di Venezia saranno preservati grazie a nuove tecniche di ingegneria naturalistica. Ha preso il via il progettoper la conservazione della zona lagunare nel comprensorio delle isole di Burano, Mazzorbo e Torcello e della Palude dei Laghi. Gli habitat unici della laguna disaranno preservati grazie a nuove tecniche di

E' solo l'inizio – Life Vimine sarà realizzato in 48 mesi e occorreranno 2 milioni di euro. Il progetto è cofinanziato dall'Unione europea ed è coordinato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova.



Rami e zolle come "cerotti" naturali - Si useranno fascinate, ovvero rami legati insieme con reti di materiale vegetale, refluimento di sedimenti, ri-trapianto di zolle vegetali distaccatesi a causa del moto ondoso, barriere frangivento e frangionda e pannelli in materiale ligneo. Elementi di natura che si fonderanno con l'ecosistema lagunare che si sta deteriorando rapidamente a causa dell'azione combinata di processi naturali e impatti umani. Gli interventi non sono pensati per l'emergenza, ma per il controllo e la manutenzione a lunga gittata del territorio.