Il clima caldo fa aumentare i parassiti

Aree agricole mondiali, l'84% è a rischio università di Exeter e Oxford, pubblicato su Nature Climate Change. L'espansione fa perdere attualmente tra il 10 e il 16% della produzione agricola mondiale annua. Il riscaldamento globale sta provocando la diffusione di parassiti delle colture, che le distruggono ad una velocità di quasi 3 chilometri l'anno sia verso Nord che verso Sud. Le perdite delle colture sarebbero sufficienti a sfamare il 9% della popolazione mondiale. E' quanto emerge dallo studio britannico delle università di Exeter e Oxford, pubblicato su Nature Climate Change.

Un esercito di "divoratori" - L'articolo descrive un vero e proprio gruppo d'assalto in azione, composto principalmente da funghi, batteri, virus, insetti, nematodi, viroidi e oomiceti e la diversità di questi parassiti continua ad espandersi. I nuovi ceppi inoltre sono in continua evoluzione. Secondo i ricercatori queste cifre potranno aumentare ulteriormente se le temperature globali continueranno ad alzarsi come previsto.



Sarah Gurr dell'Università di Exeter ha dichiarato: "Se vogliamo fermare la distruzione inesorabile delle colture mondiali causate dal cambiamento climatico sono necessari nuovi sforzi per monitorare i movimenti e quindi la diffusione dei parassiti delle colture da regione a regione".