Clima caldo, la Groenlandia sarà un bosco

Orsi polari a Ostia per l'ambiente Philosophical Transaction of The Royal Society. Stando ai ricercatori, l'isola, ora in buona parte sotto una calotta di ghiaccio, potrebbe essere ricoperta da distese boschive, almeno nella sua parte meridionale all'inizio del prossimo secolo. Entro il 2100 in Groenlandia il ghiaccio potrebbe lasciare il posto ai boschi a causa del riscaldamento globale. È quanto sostiene un nuovo studio pubblicato su. Stando ai ricercatori, l'isola, ora in buona parte sotto una calotta di ghiaccio, potrebbe essere ricoperta da distese boschive, almeno nella sua parte meridionale all'inizio del prossimo secolo.

Attualmente sull'isola crescono solo quattro specie di alberi autoctoni, ma nei prossimi decenni ce ne saranno a decine, secondo gli esperti.



Jens-Christian Svenning dell'università danese di Aarhus spiega: "La Groenlandia ha il potenziale di diventare molto più verde. Le foreste costiere di conifere che oggi sono in Alaska e nel Canada occidentale, ad esempio, saranno in grado di prosperare su un'ampia parte dell'isola, offrendo nuove opportunità ai suoi abitanti".



Secondo gli esperti sono 44 le specie arboree che potrebbero trovare terreno fertile in Groenlandia. Alcune, in realtà, avrebbero già le condizioni ideali per crescere sull'isola. Il fatto che non siano ancora presenti, si legge nel rapporto, dipende in parte dalla lentezza con cui le foreste si espandono, e dall'isolamento geografico.