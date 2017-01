Mele più dolci per il clima caldo

foto Afp Correlati Cambiamenti clima, in futuro ci sarà meno cibo

Aree agricole mondiali, l'84% è a rischio National Agriculture and Food Research Organization di Tsukuba e pubblicato su Scientific Reports. Mele meno croccanti e più dolci a causa del riscaldamento globale. Il gusto e la consistenza del frutto del peccato sarebbero a rischio da quarant'anni a quessta parte secondo uno studio condotto dalladi Tsukuba e pubblicato su

Lo studio - I ricercatori si sono concentrati su due tipi di mele, la Fuji, attualmente la più coltivata al mondo, e la Tsugaru, che fiorisce due mesi prima rispetto all'altra, coltivate nelle prefetture di Nagano e Aomori, raccogliendo i dati degli ultimi 40 anni. La durezza e l'acidità delle mele sono risultate molto diminuite nel tempo, di valori tra il 6 e il 30% a seconda del tipo di mela, mentre la dolcezza è risultata aumentata di circa il 10%.



Gli autori scrivono: "I consumatori probabilmente non se ne sono accorti perché il cambiamento è avvenuto gradualmente, ma se si potessero mangiare una mela di 30 anni fa e una di adesso la differenza si percepirebbe".



A causare i cambiamenti, spiegano gli autori, è la fioritura anticipata provocata dalle temperature più alte, lo stesso fenomeno trovato per l'uva e per l'acero, pianta da cui si ricava lo sciroppo molto usato nel mondo anglosassone.