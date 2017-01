Acque inquinate, Italia rischia maxi-multa da Ue

foto Afp Correlati Nano spugne catturano l'inquinamento

Loria, l'acqua è inquinata: chiusi i rubinetti l'inquinamento del 40% di fiumi e laghi continua a produrre gravi emergenze ambientali". E' l'allarme lanciato dal Consiglio nazionale dei geologi, che sottolinea come siamo a rischio sanzioni dalla Ue. "Un conto - si stima - di circa 700 milioni di euro l'anno che Stato e Regioni dovranno sopportare, oltre al taglio di alcuni fondi europei sino a quando non troveranno compimento le disposizioni attribuite al nostro Paese". "In Italiacontinua a produrre". E' l'allarme lanciato dal, che sottolinea come siamo. "Un conto - si stima - di circadi euro l'anno che Stato e Regioni dovranno sopportare, oltre al taglio di alcuni fondi europei sino a quando non troveranno compimento le disposizioni attribuite al nostro Paese".

"In Italia sono 269 le amministrazioni coinvolte nelle procedure d'infrazione Ue per carenza o assenza di sistemi di depurazione: 109 sono quelle già condannate in base a una procedura del 2004 e 159 quelle in corso di procedura dal 2009", dice Gian Vito Graziano, presidente del Consiglio dei geologi italiani.



"L'Autorità per l'energia - aggiunge - ha stimato che tra la realizzazione degli interventi già previsti nei piani d'ambito e la costruzione dei nuovi impianti di depurazione necessari per superare le condanne e le procedure d'infrazione servirebbero investimenti per circa 20 miliardi nei prossimi 5 anni".