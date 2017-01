foto Getty

Svolta "verde" alla Casa Bianca: approfittando dell'assenza del presidente, Barack Obama, sono in corso lavori per l'installazione di pannelli solari sul tetto. L'iniziativa rientra in quelle per la lotta al cambiamento climatico, uno dei temi centrali nell'agenda di Obama per il secondo mandato. Anche Carter li aveva fatto instalare i pannelli solari in pieno shock petrolifero, ma il suo successore Ronald Reagan li aveva fatti rimuovere.