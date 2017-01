Effetto Serra, è boom delle aragoste

foto Afp effetto serra rende democratica l'aragosta. Almeno negli Usa. Il riscaldamento degli oceani, in special modo dell'Atlantico, ha favorito infatti la riproduzione di questi crostacei, creando una vera e propria "bolla dell'aragosta". Ma non solo, il cambiamento climatico ha influito infatti anche sul ciclo vitale di questa creatura marina: la "muta" della corazza, che a norma avveniva intorno all'inizio di luglio, si è ora anticipata di diverse settimane. L’rende democratica l'. Almeno negli Usa., in special modo dell', ha favorito infatti la, creando una vera e propria "". Ma non solo, ilha influito infatti anche suldi questa creatura marina: la "muta" della corazza, che a norma avveniva intorno all'inizio di luglio, si è ora anticipata di diverse settimane.

Il riscaldamento dell'oceano, infatti, aiuta i crostacei a crescere più velocemente: stando ai dati del dipartimento delle Risorse marine del Maine, i volumi di pesca dell'aragosta sono passati dai 12,7 milioni di chilogrammi del 1990 agli oltre 57 milioni del 2012.



E se per la legge della domanda e dell'offerta, il boom dell'aragosta rappresenta un'opportunità per i consumatori, con un netto calo del prezzo, d'altra parte gli esperti avvertono come la "sovrappopolazione" potrebbe essere un vero e proprio disastro da un punto di vista ambientale. Gli ecosistemi a bassa biodiversità, dove quindi esistono un numero ridotto di specie, possono venir più facilmente colpiti, modificati e distrutti, anche rapidamente.



La pesca intensiva e la sparizione dei predatori dei mari - Ma non è solo il riscaldamento degli oceani a far crescere la popolazione delle aragoste: l'uomo infatti ha fortemente influito sull'ecosistema anche con la pesca intensiva che ha portato a una netta diminuzione di predatori marini, come il merluzzo. Questi rappresentavano un vero e proprio sistema di controllo per la popolazione di piccoli pesci, molluschi e crostacei che oggi invece si trovano a farla da padroni soprattutto nella acque del Nord America.



Il "girone di ritorno" dell'aragosta - Il pericolo però sembra imminente anche per le stesse aragoste: l'aumento di 2-4 gradi delle temperature delle acque, con il boom di crostacei e il loro ciclo vitale più rapido, potrebbe nel tempo rendere le aragoste più vulnerabili alle malattie e quindi, dopo questo "eldorado", portare la specie a diventare a rischio.