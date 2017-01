Car sharing, a Milano la lasci dove vuoi

foto Afp Correlati Arriva lo sharing del carro funebre

A Palermo parte il taxi sharing "car2go". Il servizio, al suo debutto in Italia, prevede la possibilità di noleggiare una Smart Fortwo in autonomia, senza bisogno di stazioni dedicate. E' a disposizione dei milanesi una flotta di centocinquanta Smart che diventeranno 450 entro settembre, per un nuovo servizio di car sharing firmato da Daimler ed Europcar e chiamato. Il servizio, al suo debutto in Italia, prevede la possibilità di noleggiare una Smart Fortwo in autonomia, senza bisogno di stazioni dedicate.

Meno restrizioni - Le vetture potranno essere usate per il periodo necessario e lasciate in ogni parcheggio pubblico all'interno di un'area di oltre 120 km quadrati, senza restrizioni in termini di tempo e senza versamento di canoni mensili o annuali.



Prezzo al minuto - Gli utenti registrati pagheranno solo in caso di effettivo noleggio con un prezzo al minuto di 0,29 euro all inclusive (tasse, assicurazione, carburante, costi di parcheggio e la congestion charge legata alla cosiddetta Area C).



Stefan Mueller, Ceo di car2go Europe GmbH ha detto: "L'Italia è il primo mercato al mondo per Smart e la Fortwo, perfetta combinazione di lifestyle e funzionalità, è molto apprezzata in quanto perfettamente a suo agio in ambito urbano".