Nuove piste ciclabili da ex rotaie

foto Getty Correlati Boom di vendite, la bici sorpassa l'auto

In bici lungo il Po per VenTo Il Piemonte punta a un progetto unico in Italia: trasformare in piste ciclabili le reti ferroviarie dismesse da almeno dieci anni. Il Consiglio regionale ha approvato un emendamento in tal senso. L'assessore regionale al Turismo, Alberto Cirio, ha detto: "Stiamo lavorando a un progetto sperimentale di questo tipo già da diversi mesi. Stiamo discutendo anche con Rfi per ottenere il comodato d'uso gratuito".

Pannelli di gomma sulle rotaie - Cirio ha aggiunto: "Per la tecnologia utilizzata l'idea non avrebbe altri esempi in Italia". Il progetto prevede di utilizzare pannelli di gomma adagiati sulle rotaie, di dimensioni tali da rendere la pista percorribile in entrambi i sensi di marcia.



L'assessore ha sottolineato: "Si tratta di una modalità innovativa che ha tre punti di forza: è economica, non impatta sull'ambiente ed è reversibile, nel caso in cui si decidesse di riattivare il tratto ferroviario". I tempi di realizzazione sarebbero brevi e la Regione potrebbe sostenere economicamente il progetto attraverso i fondi Fas per il sistema turistico.