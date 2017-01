Eletta la spiaggia "regina" del 2013

Si trova in provincia di Salerno, la spiaggia "regina dell'estate" 2013 secondo gli internauti che l'hanno votata nel sondaggio di"La più bella sei tu". E', nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Menzione speciale per la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa (Agrigento) ma ci sono anche altre 15 spiagge memorabili in Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Liguria, Lazio e Marche per paesaggi indimenticabili, ecosistemi incontaminati e scrigni di biodiversità sul Mediterraneo.