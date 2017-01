Emilia 3, auto solare da competizione

Si chiama Emilia 3 l'ultimo prototipo di veicolo a energia solare italiano che parteciperà al, gara per veicoli a emissioni zero che in Australia si dipanerà sui 3mila km tra Darwin a Adelaide dal 6 al 13 ottobre. La vettura, sviluppata dal team di Onda Solare, è stata messa a punto da docenti, studenti e ricercatori dell'e della. Il mezzo, pur contando su 391 celle fotovoltaiche, pesa solo 180 kg grazie all'impiego di fibra di carbonio.