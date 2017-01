Batterie low cost, auto elettriche di massa

foto Afp Correlati Da Shanghai a Milano in moto elettrica

Auto da tradizionale a elettrica con un kit Battery University Miit. Lo studio riguarda le batterie agli ioni di litio. A partire da metà degli anni Novanta, il loro costo è diminuito passando dagli oltre mille dollari per kWh del 1995 ai circa 600 dollari/kWh del 2012. Il prezzo delle batterie per auto elettriche è calato del 40% dal 2010 ad oggi. A sostenerlo è un'infografica del sito Bloomberg New Energy Finance elaborata dal. Lo studio riguarda le batterie agli ioni di litio. A partire da metà degli anni Novanta, il loro costo è diminuito passando dagli oltre mille dollari per kWh del 1995 ai circa 600 dollari/kWh del 2012.

Costeranno sempre meno - Il crollo più sensibile si è però registrato nel triennio non ancora concluso 2010-2013, con un calo del 40%. Di questo passo, le previsioni elaborate per i prossimi 8 anni è di 500 dollari per kWh che diventeranno, presumibilmente, di 100 dollari nel 2030, mentre le capacità di accumulo delle batterie saranno in costante crescita.



Il loro appeal tra i consumatori aumenterà - Nei prossimi 5-10 anni il mercato dell'auto elettrica avrà a disposizione, quindi, una offerta di automobili maggiore e sempre meno costose con un vero e proprio boom in molti centri urbani delle citycar a zero emissioni per i benefici immediati sul portafoglio e sulla qualità dell'ambiente. Nel lungo periodo, anche i limiti dell'autonomia e dei tempi di ricarica saranno corretti e assisteremo, in base alle previsioni, a una vera rivoluzione elettrica.