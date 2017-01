Legambiente: "Laghi inquinati da fogne"

Laghi italiani inquinati da batteri fecali. Vuol dire che l'acqua è contaminata dagli scarichi delle fogne non depurati. Questo è emerso nel 51% dei 104 campioni prelevati in 16 laghi italiani di dieci regioni, al Nord e Centro Italia, dalladi

Male lago di Como e di Garda - Maglia nera per inquinamento al lago di Como dove su 16 punti in cui sono stati prelevati campioni di acqua 12 sono risultati critici. Segue il lago di Garda, dove sono stati analizzati 20 punti e 11 sono risultati critici. Fuori legge, quindi, in un caso su due, i valori batteriologici dei campioni e così "foci dei corsi d'acqua, torrenti e fossi sono ancora una volta sul banco degli imputati", afferma l'associazione ambientalista.

"Sistema depurativo carente" - Giorgio Zampetti, responsabile scientifico di Legambiente spiega: "I risultati delle analisi mettono in luce anche quest'anno un sistema depurativo carente, che nel nostro Paese coinvolge ancora un quarto della popolazione e che rischia, oltre che gravi ripercussioni ambientali, di farci pagare pesanti sanzioni per le procedure d'infrazione dovute al mancato rispetto delle direttive europee. Oggi, solo il 37% delle acque dei laghi in Italia ha raggiunto il buono stato ecologico previsto dalla direttiva 2000/60 per il 2015".



Laghi come laboratori eco sostenibili - Il presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza osserva: "Manca una pianificazione e una gestione congiunta di tutti i soggetti territoriali coinvolti, dalle amministrazioni lacuali a quelle dell'entroterra, dagli enti tecnici ai privati". Cogliati Dezza fa notare che i bacini lacustri "potrebbero trasformarsi da aree periferiche a laboratori strategici di sviluppo sostenibile".