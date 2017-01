Arriva il tetto repellente anti-zanzare

foto Afp Correlati Essenze africane scacciano le zanzare tigre

Milano, risultati positivi per le "Bat box" "tetto repellente". Si chiama SyntoDefense è uno speciale telo sottotegola a tre strati che assicura una difesa da zanzare, insetti e volatili che vorrebbero usare i tetti come casa. Puntuali come sempre, le zanzare sono arrivate anche quest'anno. Ma nella lotta contro le loro punture adesso arriva anche ilSi chiamaè uno speciale telo sottotegola a tre strati che assicura una difesa da zanzare, insetti e volatili che vorrebbero usare i tetti come casa.

Come agisce - Funziona da repellente di insetti e volatili grazie a un additivo con cui è trattato il tessuto e in questo modo evita la presenza insistente degli insetti e impedisce la deposizione di uova nelle fessure dei tetti.



Il telo, che si installa sotto le tegole, deriva dalla ricerca nel campo tessile e dell'abbigliamento e la sua prima applicazione è stata sviluppata in Australia, su richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dal Global Fund e dall'Unicef, per combattere la malaria e le malattie portate dagli insetti in Africa. La stessa soluzione è stata poi utilizzata dagli Usa per i militari sul campo nell'operazione Desert Storm.